"Бело-синие" окончательно согласовали спарринг с Интером, сообщает официальный сайт украинского клуба. Информацию подтвердила и пресс-служба "нерадзурри".

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Товарищеский поединок с действующими чемпионами Италии состоится в следующую субботу, 14 августа, в итальянском городе Монца на арене U-Power Stadium. Стартовый свисток игры запланирован в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, Динамо накануне расписало ничью с Фенербахче (1:1) в спарринге, а 1 августа одолело Верес (4:0) в УПЛ. А вот 11 августа "бело-синие" примут закарпатский Минай на НСК Олимпийский – это перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины.

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