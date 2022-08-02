Киевский клуб определился с заменой Беньямину Вербичу, который недавно перешел в греческий Панатинаикос. Игроком Динамо станет 26-летний Владислав Кабаев. Вингер, который может сыграть на любой позиции в атаке, уже согласовал условия личного контракта с "бело-синими", сообщает сайт болельщиков Зари.

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С луганским клубом Динамо тоже достигло консенсуса, утверждает источник. Сумма, которую получит Заря за своего футболиста, пока не уточняется. Виктор Вацко тоже подтвердил предстоящий переход украинца в ряды киевлян. "Вскоре все это станет известно официально, если не возникнет какого-нибудь форс-мажора", – отметил журналист.

Именно Кабаев был единственным игроком, которого Луческу рассматривал как усиление команды после ухода Вербича. В футболке Зари Владислав выступает с 2017 года. Сыграл 126 матчей, забил 10 голов и 14 раз ассистировал партнерам.

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