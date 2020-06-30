Динамо собирается отбить деньги за Жерсона Родригеса – возвращение в Киев возможно только после увольнения Михайличенко

Динамо не будет идти на уступки в переговорах по нападающему Жерсону Родригесу.

Сватовство опального легионера киевлян в турецкие клубы пока остается только слухами, сообщает Tageblatt.

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Динамо настроено отбить 2 млн евро, которые заплатило за Жерсона японской Джубило Ивате, но претенденты не спешат выполнять это требование. Есть шанс, что Родригес даже вернется в Киев, правда, только при условии увольнения Алексея Михайличенко. 25-летний люксембуржец имел открытый конфликт с нынешним наставником Динамо, и тот его просто не хочет видеть в команде.

Напомним, вторую половину сезона Жерсон проводит в аренде за Анкарагюджю – уже сыграл 10 матчей, в которых забил 5 мячей.

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