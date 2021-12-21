Украинский чемпионат пока не может похвастаться полными трибунами.

В осенней части сезона 2021/22 украинской премьер-лиги Динамо вызвало самый большой зрительский интерес среди клубов, сообщает Sport.ua. В среднем за играми киевлян с трибун наблюдали 8227 зрителей. Второе место по посещаемости занял Шахтер – 7276, третье – Металлист 1925 – 4015.

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Наименьшее количество болельщиков присутствовало на играх Мариуполя (в среднем – 1 445), Колоса (2 119) и Львова (2 210).

Дома наибольшую поддержку получили Динамо (8736), Металлист 1925 (6049) и Шахтер (5807), наименьшую – Ингулец (908), Мариуполь (1155) и Верес (1332).

В гостях больше всего ходили на Шахтер (в среднем – 9113), Динамо (7427) и Днепр-1 (4272), меньше всего – Мариуполь (1678), Ворскла (1962) и Львов (2002).

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