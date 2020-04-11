Динамо со своей молодежью может навести шороху в Европе, – Морозюк

Защитник Ризеспор Николай Морозюк оценил уровень игры молодежи Динамо.

"Когда на поле выходит команда, они должны чувствовать друг друга, понимать с полуслова, знать, что каждый будет делать в той или иной ситуации, двигаться синхронно. Должна быть определенная тактика, когда прессингуют, все нюансы должны быть отточены.

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Любую команду можно тактически научить, а разницу делают индивидуально сильные футболисты. В Динамо они есть, их просто надо правильно использовать. Их нужно подтянуть, потому что много молодых и талантливых. Если с ними работать, оттачивать, то я уверен, что с этой молодежью можно стать топ в Украине. И она точно наведет шороху в Европе", – поделился Морозюк в прямом эфире с Tribuna.

Напомним, Николай является воспитанником Динамо, но играл за киевский клуб только в период с 2015 по 2019 годы. Сейчас Морозюк выступает за турецкий Ризеспор.

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