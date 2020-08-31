Сергей Булеца проведет следующий сезон, защищая цвета СК Днепр-1, сообщает официальный сайт клуба.

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Представители днепрян договорились с Динамо о годичной аренде хавбека. Предсезонный сбор Сергей проводил в киевском клубе. Стоит отметить, что предыдущий сезон 21-летний игрок также провел в Днепре на правах аренды.

В прошлом розыгрыше УПЛ Булеца сыграл 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 4-мя ассистами.

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