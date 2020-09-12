Защитник Динамо Денис Попов травмировался на тренировке и снова не сможет помочь киевскому клубу.

Защитник выбыл на 1,5 месяца из-за нового повреждения на тренировке, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Таким образом, ситуация в защите Динамо имеет достаточно печальный вид, ведь кроме Попова, в лазарете остаются Никита Бурда и Артем Шабанов. К ним вчера присоединился Александр Тымчик, который имеет подозрение на травму паховых колец.

Напомним, Денис получил травму в матче против Колоса в середине июля и был близок к восстановлению перед поединком Лиги чемпионов против АЗ, который состоится уже 15 сентября.

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