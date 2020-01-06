Динамо снова интересуется Зайцом, – журналист

Полузащитник Фенербахче Миха Зайц снова попал на радары украинского клуба.

Киевское Динамо возобновило интерес к 25-летнему словенскому полузащитнику турецкого Фенербахче Михе Зайцу, сообщает в своем Твиттере турецкий журналист Экрем Конур.

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Главным конкурентом украинского клуба выступает санкт-петербургский Зенит. Конур утверждает, что представители обоих клубов намерены встретиться с представителем словенского футболиста для проведения переговоров.

Напомним, что прошлым летом СМИ активно приписывали интерес Динамо к Зайцу, но в итоге он остался в Фенербахче.

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