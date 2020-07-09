Динамо снова догнало Шахтер по количеству трофеев в период независимой Украины

Благодаря победе в Кубке Украины 2019/20 Динамо завоевало 35-й трофей за время независимой Украины. "Бело-синие" по этому показателю догнали донецкий Шахтер.

Динамо одолело Ворсклу в финале Кубка Украины 2019/20. Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были киевляне – 8:7.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Завоеванный трофей позволил динамовцам догнать донецкий Шахтер, который после недавно добытого чемпионства опередил киевлян по количеству титулов в период независимой Украины. В музеях обеих отечественных грандов – по 35 выигранных трофеев.

Теперь у киевского клуба – 15 чемпионств, 12 Кубков и 8 Суперкубков. В активе Шахтера – 13 чемпионств, 13 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА 2008/09.

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов