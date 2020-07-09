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ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Динамо снова догнало Шахтер по количеству трофеев в период независимой Украины

08:31 - Читати українською
Динамо снова догнало Шахтер по количеству трофеев в период независимой Украины
Динамо – обладатель Кубка Украины 2019/20 / ФК Динамо

Благодаря победе в Кубке Украины 2019/20 Динамо завоевало 35-й трофей за время независимой Украины. "Бело-синие" по этому показателю догнали донецкий Шахтер.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

Динамо одолело Ворсклу в финале Кубка Украины 2019/20. Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее были киевляне – 8:7.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины

Завоеванный трофей позволил динамовцам догнать донецкий Шахтер, который после недавно добытого чемпионства опередил киевлян по количеству титулов в период независимой Украины. В музеях обеих отечественных грандов – по 35 выигранных трофеев.

Теперь у киевского клуба – 15 чемпионств, 12 Кубков и 8 Суперкубков. В активе Шахтера – 13 чемпионств, 13 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а также Кубок УЕФА 2008/09.

Динамо выиграло Кубок Украины после исторической серии пенальти против Ворсклы – команды провели по девять ударов

Источник: Футбол 24
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Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – видео голов и обзор драматичного финала Кубка Украины
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Динамо Киев - Ворскла Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Главное Шахтер Шахтер
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