Киевское Динамо имеет положительные новости из лазарета перед финалом Кубка Украины против Зари.

Андриевский и Шепелев имеют возможность сыграть в финале Кубка Украины против Зари, утверждает meta-ratings.

УПЛ изменила расписание матчей последнего тура

Отмечается, что игроки из-за травм пропустили поединок против Мариуполя. Все зависит от медицинского штаба Динамо, который делает все возможное, чтобы хавбека могли помочь команде в решающем матче за Кубок страны.

К слову, Шепелев провел 29 поединков в составе Динамо в текущем сезоне, отметившись 1 результативной передачей. Андриевский же в этом сезоне сыграл в 24 встречах, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

Трансфер Циганкова: Мілан, Арсенал, Севілья – куди перейти лідеру Динамо і чому Луческу не відчує втрати?