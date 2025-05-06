"Как киевляне сыграют в новом сезоне Лиги чемпионов? Хорошо сыграют. Я очень верю в то, что Динамо сможет пробиться. Я верю в это, потому что они будут идти "путем чемпионов", а там нет топ-команд из элитных дивизионов. То есть там есть те команды, которые не попадают напрямую в Лигу чемпионов.

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И только чемпионы этих стран будут соперничать с киевским Динамо. Конечно, там может быть Динамо Загреб, Црвена Звезда, Ференцварош и другие серьезные команды. Но это в любом случае не Бенфика, не Спортинг и не такие команды, где у нас шансов пройти нет.

Поэтому я очень в это верю. Команда опытная, команда набрала опыта. Дай Бог, чтобы у них все сложилось, а я буду очень болеть за киевское Динамо", – поделился Цыганык в Telegram-канале Football Hub.

Напомним, в следующем сезоне чемпион Украины начнет свой еврокубковый путь со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Для выхода в основной раунд придется пройти аж трех соперников, однако "по пути чемпионов".

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