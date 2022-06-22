Нападающий Эйбара Фран Соль, права на которого принадлежат Динамо, готовится остаться в испанской Сегунде в следующем сезоне.

Аренда Франа Соля в Малагу не будет бесплатной, сообщает Marca.

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"Анчоусы" выплатят Динамо 650 тысяч евро за переход испанца на правах аренды и должны будут доплатить, если захотят выкупить форварда по завершении следующего сезона.

Добавим, что контракт Соля с Динамо действует до 31 декабря 2023 года. Испанец стал игроком киевлян зимой 2019 года, провел 23 матча за "бело-синих", отличившись 4 голами и 2 ассистами. Последние два сезона он провел в Испании за Тенерифе и Эйбар, всего провел 73 матча и забил 15 голов.

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