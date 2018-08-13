Динамо – Славия: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо дома примет пражскую Славию в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2018/19. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Славия состоится 14 августа в Киеве на стадионе НСК Олимпийский. Начало – в 19:30.

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Поединок Динамо – Славия смотреть онлайн в прямом эфире можно на канале "2+2", начиная с 19:25. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, что первая часть противостояния завершилась ничьей – 1:1. В выездной игре Динамо упустило победу в компенсированное время, когда Славия реализовала пенальти. Единственный гол за "бело-синих" забил Беньямин Вербич.

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