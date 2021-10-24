Динамо принимал СК Днепр-1 в рамках 12-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Динамо было явным фаворитом перед поединком против СК Днепр-1, что подопечные Луческу и продемонстрировали на поле.

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До перерыва хозяевам не хватало точности, но во втором тайме Цыганков компенсировал это сполна. Лидер Динамо с дальнего расстояния шикарным ударом поразил девятку ворот соперника. Удвоил преимущество во встрече новоиспеченный нападающий киевлян Денис Гармаш.

Динамо продолжает лидировать в УПЛ, СК Днепр-1 опустился на 5-е место.

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