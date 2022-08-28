Обе команды пережили тяжелые поединки среди недели, потерпев разгромные поражения в еврокубках. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – СК Днепр-1 на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Этой игрой соперники начинают для себя сезон УПЛ 2022/23. Где смотреть матч Динамо – СК Днепр-1 онлайн? Игру должна была транслировать Setanta Sports, но ее представителей уже третий раз в сезоне не пустили на стадион, так что показ объявили на 2+2 и УНИАН.

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Неожиданно в стартовом составе киевлян не нашлось места для Томаша Кендзеры и Виктора Цыганкова. Украинский вингер вообще не попал в заявку на игру. Их заменили Никита Кравченко и Александр Караваев.

Динамо: Бущан, Попов, Сидорчук (к), Шепелев, Шапаренко, Караваев, Кравченко, Забарный, Буяльский, Беседин, Дубинчак

Запасные: Бойко, Нещерет, Боль, Бурда, Ванат, Яцык, Андриевский, Гармаш, Тымчик, Сирота, Царенко, Кендзера

СК Днепр-1: Валеф, Танчик, Сваток (к), Сарапий, Бузанелло, Гуцуляк, Бабенко, Бланко, Громов, Пихаленок, Довбик

Запасные: Юрчук, Рыбак, Кинарейкин, Логинов, Когут, Назаренко, Рубчинский, Кононов, Адамюк