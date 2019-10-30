Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

Динамо принимает Шахтер в 1/8 финала Кубка Украины 2019/20. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартовала в 19:30 по киевскому времени. Это уже третья дуэль киевского и донецкого клубов в текущем сезоне. Динамовцы взяли Суперкубок Украины-2019 (2:1), нанеся пока что единственное поражение Луишу Каштру на внутренней арене. "Горняки" обыграли команду тогда еще Хацкевича в чемпионате (2:1) на этом же стадионе НСК Олимпийский. Интересно, что киевляне на своем поле проиграли оба предыдущих кубковых поединка дончанам.

Динамо – Шахтер: анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Единственная встреча команд на стадии 1/8 финала завершилась победой Шахтера в столице со счетом 3:2. В прошлом сезоне "горняки" победили Динамо в серии пенальти, не пустив соперника в полуфинал. Для команды Михайличенко, которая отпустила главного конкурента на 10 очков в УПЛ, вылетела из Лиги чемпионов и имеет проблемы в ЛЕ, эта встреча имеет особое значение. Шахтер не проигрывал во всех турнирах 7 матчей подряд (с 22-го сентября), а Динамо – 9 (с 19 сентября).

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Шепелев, Сидорчук – Караваев, Цыганков, Вербич – Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, Цитаишвили, Де Пена, Жерсон, Соль

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Коваленко, Степаненко – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Хочолава, Маркос Антонио, Тете, Дентиньо, Соломон

Динамо – Шахтер: стартовые составы на матч Кубка Украины