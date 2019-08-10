Динамо – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча УПЛ – Хацкевич делает серьезные изменения

Киевское Динамо принимает Шахтер в 3-м туре чемпионата Украины. Составы и онлайн-трансляцию матча УПЛ 2019/20 смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", начнется в 17:00. Обе команды стартовали с двух побед в УПЛ 2019/20, более того, даже с одинаковой общей разницей. Команда Каштру находится на вершине только благодаря большему количеству забитых мячей. Шахтер попытается взять реванш за поражение в Суперкубке Украины-2019, когда дончане неожиданно за 3 минуты потеряли все. Динамо также попробует реабилитироваться. Ведь команда Хацкевича с поражения в Брюгге начала свой путь в квалификации Лиги чемпионов.

Динамо – Шахтер: прогноз на Классический матч УПЛ

С другой стороны, киевлянам нужно определиться с приоритетами. Уже во вторник, 13-го августа, их ждет ответный матч против Брюгге, который может поставить крест на всем еврокубковом сезоне – в этом году жребий сделал все, чтобы вице-чемпионы Украины наконец-то вернулись в групповой турнир ЛЧ, и жаль упускать такой шанс. Гипотетическая же неудача в матче против Шахтера еще ничего не определит – на дистанции все может случиться. Интересно, что "горняки" в последний раз потерпели поражение в УПЛ год назад именно в Киеве. Динамо било Шахтер 3 августа 2018 со счетом 1:0.

Динамо – Шахтер 10 августа 2019: смотреть матч онлайн

Александр Хацкевич сделал сразу 4 изменения по сравнению с матчем против Брюгге. Шепелев в центре поля заменил Буяльского, который даже в заявку не попал. Жерсон вышел в нападении вместо Беседина, который также вне состава. Цыганков и де Пена на крыльях атаки вместо Вербича и Караваева, переведенных в запас.

Каштру сравнению с матчем Суперкубка против Динамо сделал единственное изменение – выпустил в центр защиты Матвиенко, оставив Хочолаву в резерве. Если смотреть на матч предыдущего тура против Карпат, то Додо (нет даже в запасе) и Тете потеряли место в основе, а Болбат и Соломон вернулись в стартовый состав.

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Шепелев, Гармаш – Цыганков, Жерсон, де Пена

Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Андриевский, Караваев, Вербич, Соль

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Патрик, Степаненко – Марлос, Тайсон, Соломон – Мораес

Запасные: О. Шевченко, Хочолава, Пихаленок, Антонио, Дентиньо, Тете, Бланко Лещук

Динамо – Шахтер: стартовые составы на матч УПЛ