Динамо в рамках 13 тура УПЛ 2023/24 принимает Шахтер. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 13 тура чемпионата Украины 2023/24 между Динамо и Шахтером начнется в 17:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на канале 2+2, а также на ютуб-канале Динамо. Видеотрансляцию можно просмотреть в этой новости.

Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

В составе обеих команд есть неожиданности – в заявку киевлян не попал Буяльский, а дончанам сегодня не поможет Бондаренко. Николай Шапаренко, в свою очередь, выходит в основе впервые за три месяца. В запасе "бело-синих" появился Супряга – в официальном матче Динамо он может сыграть впервые за два года.

Стартовые составы

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко, Шепелев – Караваев, Шапаренко, Волошин – Бенито

Запасные: Нещерет, Моргун, Овчаренко, Пономаренко, Малыш, Мыхавко, Саленко, Сирота, Царенко, Биловар, Рамадани, Супряга

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондар, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон – Сикан

Запасные: Рудько, Кастильо, Эгиналду, Швед, Гочелеишвили, Келси, Чигринский, Топалов, Мироши, Назарина, Ракицкий, Кащук

"Лобановский бегал и не потел": первый тренер Шевы – о вопросе от Суркиса и замене Луческу в Динамо