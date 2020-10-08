Лига чемпионов и Лига Европы могут серьезно пополнить бюджеты клубов-участников даже во времена коронавирусного кризиса.

Динамо, Шахтер, Заря и другие клубы узнали схему распределения призовых в еврокубковом сезоне 2020/21.

Лига чемпионов:

Выход у груповой этап – 15,25 млн евро;

Победа в группе – 2,7 млн;

Ничья в группе – 0,9 млн (остальные 0,9 млн с каждого матча распределят между участниками в зависимости от количества побед);

Выход в 1/8 финала – 9,5 млн;

Выход в 1/4 финала – 10,5 млн;

Выход в 1/2 финала – 12 млн;

Выход в финал – 15 млн;

Победа – еще 4 млн.

Динамо и Шахтер узнали календарь группового этапа Лиги чемпионов – украинские гранды начнут с сверхсложных матчей

Лига Европы:

Выход в групповой этап – 2,92 млн евро;

Победа в группе – 570 тысяч;

Ничья в группе – 190 тысяч (остальные 190 тысяч с каждого матча распределят между участниками в зависимости от количества побед);

Первое место группы – 1 млн;

Второе место группы – 500 тысяч;

Выход в 1/16 финала – 500 тысяч;

Выход в 1/8 финала – 1,1 млн;

Выход в 1/4 финала – 1,5 млн;

Выход в 1/2 финала – 2,4 млн;

Выход в финал – 4,5 млн;

Победа – еще 4 млн.

Также предусмотрены дополнительные призовые за рейтинг ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА и за телетрансляции, однако размер последних будет точно определен только после завершения турнира, информирует официальный сайт футбольного союза.

Напомним, на групповом этапе еврокубков Украину будут представлять три клуба – Динамо и Шахтер попробуют свои силы в Лиге чемпионов, а Заря в Лиге Европы.

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