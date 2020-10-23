Победа над Реалом позволила Шахтеру остаться в топ-15 европейских клубов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Горняки" одним пунктом уступают Боруссии Дортмунд, которая потерпела поражение от Лацио и осталась четырнадцатой. Поражение от Ювентуса также не повлияло на Динамо – киевляне остались 31-ми в рейтинге, однако в спину дышит московский ЦСКА, который расположился на расстоянии 1 пункта от "бело-синих".

Заря даже несмотря на разгромное поражение от Лестера сохранила 99 позицию. Правда, луганчан уже в следующем туре могут обогнать Хоффенхайм и Марибор, которые имеют столько же очков.

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