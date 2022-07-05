"Возможно решение для наших клубов, которые являются участниками соревнований УЕФА. Дать возможность, если два клуба соревнуются в еврокубках, они могли бы в рамках чемпионата сыграть свои очные матчи за границей, чтобы далеко не ездить. Предварительно договорившись между собой и предупредив УПЛ.

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Если клуб прекращает участие в еврокубках, то у него нет такой возможности и играет только в Украине. Все наши клубы играют в Украине, но отдельные игры могут по договоренности быть за рубежом, если два клуба играют в еврокубках", – сказал Павелко в комментарии для ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Напомним, Шахтер будет точно играть в группе ЛЧ, а Динамо начинает со второго раунда квалификации. СК Днепр-1 будет играть в квалификации Лиги Европы и точно проведет еврокубковую осень, даже если рухнет в Лигу конференций. У Зари и Ворсклы таких гарантий нет, поскольку они должны пройти квалификацию ЛК.

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