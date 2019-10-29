Динамо – Шахтер: где смотреть матч Кубка Украины

Динамо примет Шахтер в рамках 1/8 финала Кубка Украины 2019/20. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Кубка Украины Динамо – Шахтер состоится 30 октября в Киеве на НСК Олимпийский. Начало игры – в 19:30 по киевскому времени.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины

Поединок Динамо – Шахтер онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале 2+2, начиная с 19:25. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, четвертьфиналист Кубка Украины 2019/20 определится по итогам только одного матча – в случае ничьей в основное время команды проведут экстра-тайм, а в случае необходимости – и серию послематчевых пенальти.

Заметим, что в сезоне 2018/19 Шахтер и Динамо тоже встречались на ранней стадии Кубка. Тогда в 1/4 финала матч на ОСК Металлист завершился вничью (1:1), а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались "горняки".

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