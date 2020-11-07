Киевское Динамо принимает донецкий Шахтер 8 ноября в девятом туре УПЛ 2020/21. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Динамо – Шахтер состоится в воскресенье, 8 ноября, в Киеве на НСК Олимпийский. Команды сыграют без зрителей из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице. Начало игры 9 тура украинской Премьер-лиги – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч УПЛ

Динамо – Шахтер: где смотреть матч УПЛ

Поединок Динамо – Шахтер в прямом эфире можно смотреть на канале "2+2", начиная с 16:55. Также трансляция с "2+2" будет доступна на официальном сайте телекомпании и через сервис MEGOGO.

Онлайн матч Динамо – Шахтер можно бесплатно посмотреть на Youtube-канале Football Hub. Перед игрой там в 16:00 стартует специальная студия с экспертами, которая анонсирует матч.

Официальный Youtube-канал киевского Динамо тоже будет транслировать домашний матч с Шахтером бесплатно в прямом эфире. Правда, с задержкой в ​​4 минуты.

Воскресное Классическое – это встреча действующего чемпиона Украины и текущего лидера УПЛ. Динамо опережает Шахтер на 4 очка и сохранит лидерство даже в случае поражения. На неделе обе команды сыграли в Лиге чемпионов: Шахтер позорно влетел Боруссии М, а Динамо уступило Барселоне. Предыдущая встреча украинских грандов завершилась победой киевлян в Суперкубке.

Шахтер – Динамо: Луческу наносит Каштру болезненный удар, воскрешает 4-х и провоцирует революцию – Суперкубок чести