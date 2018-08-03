Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ

"Футбол 24" представляет анонс центрального матча 3-го тура УПЛ между Динамо и Шахтером.

Динамо – Шахтер

3 августа, 19:00, Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Телетрансляция на канале "2+2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Второй за последние две недели матч Динамо против Шахтера поднял в обществе тему перенасыщения Классическим, которое всё чаще называют скучным и прогнозируемым. И действительно: очной игре лидеров украинского футбола предшествовал уже традиционный скандал. На этот раз он связан с несправедливой, по мнению киевлян, датой матча против Львова и дисквалификацией Исмаили только на два матча / отсутствием дисквалификации Кадара и Кендзёры (нужное подчеркнуть в зависимости от клубных пристрастий). Подобные сюжеты перед Классическим уже не удивляют, поэтому очень хочется увидеть что-то интересное хотя бы на поле.

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Фернандо под прессингом Виктора Цыганкова в матче Шахтер – Динамо за Суперкубок-2018

Футболисты должны быть очень мотивированы к свершениям. Обе команды имеют шанс оторваться от главного конкурента на целых три очка – то есть на расстояние, которое наши гранды друг у друга могут отыгрывать месяцами, аж до следующего Классического. Кроме того, трудно поверить, что игроки Шахтера не желают реванша после поражения от Динамо в Суперкубке – равно как и игроки Динамо не желают получить третью подряд победу над "горняками". Для Паулу Фонсеки эта игра является важной ещё и по личным причинам, ведь португальский наставник в четырёх матчах УПЛ побеждал Александра Хацкевича... 0 раз. Его подопечному Жуниору Мораесу, которого после перехода из Динамо в Шахтер НСК "Олимпийский" будет освистывать весь поединок, также будет что доказывать, поэтому игра обещает быть интересной – как, впрочим, и всегда.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Матчи Динамо и Шахтера в чемпионате отмечаются неуступчивостью обеих команд – из 12 последних матчей только два завершились выигрышем одной из команд с преимуществом в два и более мячей.

2. В последних 5 Классических дерби, состоявшихся в УПЛ, Динамо выиграло 4 игры и однажды сыграло в сухую ничью.

3. В последних 5 классических дерби, состоявшихся в УПЛ на поле Динамо, Шахтер выиграл 3 раза и сыграл по одной ничье и поражению.

4. Александр Хацкевич в чемпионате ещё ни разу не проиграл Паулу Фонсеке - 4 матча, 3 победы, 1 ничья.

5. Самый результативный матч чемпионата между командами состоялся в декабре 2016 года, когда игра завершилась со счетом 3:4.

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Кадровая ситуация

Дисквалифицированных в составе обеих команд нет. Впрочем, если бы ФФУ не рисовала странные решения с сомнительной мотивацией, то сегодня бы как минимум не сыграл Исмаили, а как максимум – ещё и Кадар с Кендзёрой. С лазаретом же ситуация Динамо выглядит неплохо: он пустой, хотя Николай Шапаренко после перелома носа покинул его только 30 июля. Единственным футболистом киевлян, участие которого в дерби находится под вопросом, является Иосип Пиварич – хорват вернулся в команду лишь 2 августа, хотя уже успел сыграть за дубль. Все остальные игроки готовились к Классическогому в штатном режиме.

Динамо готовилось к матчу против Шахтера в штатном режиме

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У Шахтера не всё так радужно. Только два дня назад в общую группу вернулся Ярослав Ракицкий, который не сыграл против Арсенала-Киев из-за повреждения. За день до этого к тренировкам после травмы вернулся Сергей Кривцов, однако уже вчера стало известно, что он вместе с Оларенваджу Кайоде, Иваном Ордецом и Дентиньо пропустил тренировку Шахтера. О травмах Танковского и Малышева уже даже говорить неприлично. Словом, ситуация не самая лучшая.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Шахтер

Динамо: Бойко, Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзёра, Буяльский, Сидорчук, Вербич, Гармаш, Цыганков, Беседин

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Данченко, Степаненко, Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Скромные результаты с тяжелым матчем во Львове не должны вводить в заблуждение –Динамо провело действительно качественный старт сезона. Александр Хацкевич гармонично развил то, что начал выстраивать ещё в прошлом сезоне и что стало трендом ЧМ-2018 – закрытый футбол с высоким прессингом, компактностью, аритмией, преимуществом в зоне мяча и форвардом-трудягой. Внешне Динамо похоже на автобус, однако в нём скрыта слаженная позиционная работа во всех звеньях и умение наказывать за ошибки. Голы Динамо после привоза Пятова и Шуста только казались случайными, так как киевляне шикарно давили на чужой половине поля, заставив соперника ошибаться.

Вербич убегает от Жуниора Мораеса в матче Шахтер – Динамо

Шахтер остается верен своему ярко-атакующему стилю, в котором не имеет равных не только в Украине, а, возможно, и в Восточной Европе вообще. "Горняки", несмотря на неудачную серию матчей против Динамо в чемпионате, спокойно побеждали киевлян в финале Кубка Украины и Суперкубке-2017, однако сейчас перед Фонсекой стоит целый комплекс проблем, который не позволяет считать Шахтер фаворитом. Во-первых, это состав, который потерял ключевых исполнителей прошлого сезона (Фред, Бернард, Феррейра). Фактически, Фонсеке приходится заново строить Шахтер – и это на фоне сыгранного Динамо! Во-вторых, "горняки" имеют большие проблемы с лазаретом – Мораеса, например, даже не будет кем заменить, если он провалится, а лидер обороны лишь недавно вернулся к тренировкам.

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Кроме того, опыт ЧМ-2018 показал, что в настоящее время "автобус" выглядит перспективнее, чем игра в контроль мяча. Игровая модель, позволяющая менее классным командам бить звёздные топ-коллективы за счёт нивелирования их достоинств, идеально подошла Динамо, которое двигалось в этом направлении не менее года. Именно поэтому в победу Динамо верится больше: сейчас киевляне выглядят более сыгранными, их тактика более эффективна, а их состав почти не страдал от травм. Пока "бело-синие" сильнее.

Михаил Юхименко, Футбол 24