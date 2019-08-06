Динамо сформировало заявку на Лигу чемпионов 2019/20 – опальные игроки получили место в составе

Александр Хацкевич определился со списком игроков, на которых будет рассчитывать в главном евротурнире.
Полная заявка Динамо появилась на официальном сайте УЕФА.
Динамо дозаявило сразу 12 игроков на УПЛ 2019/20
Голкиперы (4):
1. Георгий Бущан, 31. Владислав Кучерук*, 35. Руслан Нещерет*, 71. Денис Бойко
Защитники (8):
4. Денис Попов*, 16. Виталий Миколенко*, 17. Сидклей (Бразилия), 23. Йосип Пиварич (Хорватия), 26. Никита Бурда, 30. Артем Шабанов, 44. Тамаш Кадар (Венгрия), 94. Томаш Кендзера (Польша)
Полузащитники (14):
5. Сергей Сидорчук, 6. Мохаммед Кадири (Гана), 7. Беньямин Вербич (Словения), 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко*, 11. Георгий Цитаишвили*, 14. Карлос де Пена (Уругвай), 15. Виктор Цыганков, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 20. Александр Караваев, 29. Виталий Буяльский, 37. Богдан Билошевский*, 99. Миккел Дуэлунд (Дания)
Нападающие (4):
9. Фран Соль (Испания), 22. Жерсон Родригеш (Люксембург), 27. Евгений Исаенко*, 41. Артем Беседин
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Игроки, которые обозначены звездочкой, проходят по заявке Б. Следует заметить, что тренерский штаб Динамо не проигнорировал Сидклея и Николая Шапаренко, у которых были определенные проблемы в течение межсезонья. Бразильца активно связывали с возвращением на родину, а молодой хавбек не смог должным образом подготовится к старту кампании – Александр Хацкевич отправил его в дубль для восстановления физических кондинций.