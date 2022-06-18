Мирча Луческу все же не бросил своих подопечных, которые вернулись в Украину.

Румын лично контролирует все тренировки команды на базе в Вите-Литовской, подчеркнуло Динамо в заявлении на официальном сайте.

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Ранее появилась информация, что Мистер до сих пор находится в Румынии, а занятия проводит Олег Гусев. Впрочем, Луческу вместе с командой и персоналом на клубном автобусе вернулся в Киев. Динамо будет тренироваться дома до 22 июня, а затем продолжит работу в Румынии.

Напомним, 19 июля киевляне проведут первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче. В рамках подготовки к дуэли "бело-синие" сыграют несколько спаррингов. Сейчас известны 2 соперника: 26 июня Динамо встретится со швейцарским Ивердон-Спорт, а через три дня – с Лозанной Спорт.

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