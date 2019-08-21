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Динамо сделало командное фото на сезон 2019/20 – Попов и Дуэлунд вне кадра

15:02 9 Читати українською
Динамо сделало командное фото на сезон 2019/20 – Попов и Дуэлунд вне кадра
Динамо сделало командное фото с новым тренерским штабом / ФК Динамо

Защитник Денис Попов и хавбек Миккел Дуэлунд не попали на командное фото Динамо сезона 2019/20.

Игроки и тренеры Динамо сделали традиционное командное фото сезона 2019/20. На нем присутствовал новый тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко, а также футболисты "бело-синих".

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Интересно, что на фотографии отсутствует Денис Попов – чемпион мира U-20, который в сезоне 2019/20 лишь однажды попал в заявку первой команды Динамо. Также нет Миккела Дуэлунда, который, вероятно, отправился на операцию, из-за которой пропустит больше месяца.

Напомним, после 3-х сыгранных матчей в УПЛ Динамо набрало 6 очков. После вылета из Лиги чемпионов от Брюгге Александра Хацкевича сменил Алексей Михайличенко.

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