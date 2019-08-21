Динамо сделало командное фото на сезон 2019/20 – Попов и Дуэлунд вне кадра

Защитник Денис Попов и хавбек Миккел Дуэлунд не попали на командное фото Динамо сезона 2019/20.

Игроки и тренеры Динамо сделали традиционное командное фото сезона 2019/20. На нем присутствовал новый тренерский штаб команды во главе с Алексеем Михайличенко, а также футболисты "бело-синих".

Висенте Гомес покинет Динамо, – СМИ

Интересно, что на фотографии отсутствует Денис Попов – чемпион мира U-20, который в сезоне 2019/20 лишь однажды попал в заявку первой команды Динамо. Также нет Миккела Дуэлунда, который, вероятно, отправился на операцию, из-за которой пропустит больше месяца.

Напомним, после 3-х сыгранных матчей в УПЛ Динамо набрало 6 очков. После вылета из Лиги чемпионов от Брюгге Александра Хацкевича сменил Алексей Михайличенко.

"Туди хоч Михайличенка, хоч Моурінью – все марно": чому проблема Динамо – не в тренері