Динамо сделало фотосессию в обоих комплектах новой формы сезона 2019/20

Киевское Динамо официально представило оба комплекта новой игровой формы сезона 2019/20.

Динамо сделало фотосессию, во время которой официально представило оба комплекта игровой формы сезона 2019/20.

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В домашней форме киевляне сыграли в матче 31 тура УПЛ против Львова, в котором одержали драматическую победу со счетом 2:1.

"Бело-синие" по итогам сезона 2018/19 заняли 2 место в турнирной таблице УПЛ. В последнем туре подопечные Александра Хацкевича сыграют против Александрии.

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