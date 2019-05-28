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Динамо сделало фотосессию в обоих комплектах новой формы сезона 2019/20

11:51 128 Читати українською
Динамо сделало фотосессию в обоих комплектах новой формы сезона 2019/20
Игроки Динамо в форме сезона 2019/20 / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо официально представило оба комплекта новой игровой формы сезона 2019/20.

Динамо сделало фотосессию, во время которой официально представило оба комплекта игровой формы сезона 2019/20.

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