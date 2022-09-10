После состоявшейся в четверг в Стамбуле стартовой встречи группового этапа Лиги Европы с Фенербахче делегация Динамо вернулась в Украину для подготовки к следующему матчу УПЛ, сообщает официальный сайт киевлян.

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Путь команды пролегал через Польшу, куда динамовцы добрались самолетом (опоздавшим на 3 часа), а уже оттуда автобусом пересекли польско-украинскую границу и остановились во Львове. Приехали не ночью, как планировали, а только в субботу утром.

Уже завтра, 11 сентября, Динамо проведет на Арене Львов матч 4-го тура УПЛ против Львова. Начало встречи в 17:00.

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