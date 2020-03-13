toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Динамо с каждым днем играет увереннее, но еще есть много проблем, – Буряк

19:18 171 Читати українською
Динамо с каждым днем играет увереннее, но еще есть много проблем, – Буряк
Леонид Буряк / фото из открытых источников

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Леонид Буряк отметил игру киевлян в матче против Александрии в 1/4 финала Кубка Украины.

"Александрия была достойным соперником. Удаление Кадири осложнило ситуацию для Динамо. К тому же, киевлянам не засчитали чистый мяч. С каждым днем ​​Динамо играет увереннее, но еще есть много проблем. Впереди два тяжелых матча – с Десной и Шахтером. Каким бы ни был отрыв по очкам, для киевлян противостояния с "горняками" всегда значимые.

Кобин оценил результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины – в гости к Минаю приедет Динамо

Пусть у Динамо сейчас и не все получается, но было заметно, что коллектив настроен на победу и не упустит ее. Однако, игра с Александрией забрала много сил и к следующей игре будет непросто восстановиться. Ожидаем ротацию и то, что тренерский штаб найдет правильное решение.

Александрия была самым сильным соперником из тех, что остались в Кубке Украины. Конечно, со всеми нужно играть, но киевляне является явным фаворитом в этой четверке полуфиналистов", – цитирует Буряка 1927.kiev.ua.

Напомним, в полуфинале Кубка Украины Динамо сыграет против Миная. В другом матче Мариуполь будет принимать Ворсклу.

Динамо – Александрия: Михайличенко оставляет команду в меньшинстве, а судья помогает – полуфинал Кубка на характере

blog_ava
"Коваленко має розібратися у собі": чому Алан Патрік розкрився тільки зараз, а Шахтарю треба готуватися до найгіршого
13:30
1374
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Леонид Буряк
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
46
мин
Лион
21:45
Реймс
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук