Динамо с каждым днем играет увереннее, но еще есть много проблем, – Буряк

Бывший наставник Динамо и сборной Украины Леонид Буряк отметил игру киевлян в матче против Александрии в 1/4 финала Кубка Украины.

"Александрия была достойным соперником. Удаление Кадири осложнило ситуацию для Динамо. К тому же, киевлянам не засчитали чистый мяч. С каждым днем ​​Динамо играет увереннее, но еще есть много проблем. Впереди два тяжелых матча – с Десной и Шахтером. Каким бы ни был отрыв по очкам, для киевлян противостояния с "горняками" всегда значимые.

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Пусть у Динамо сейчас и не все получается, но было заметно, что коллектив настроен на победу и не упустит ее. Однако, игра с Александрией забрала много сил и к следующей игре будет непросто восстановиться. Ожидаем ротацию и то, что тренерский штаб найдет правильное решение.

Александрия была самым сильным соперником из тех, что остались в Кубке Украины. Конечно, со всеми нужно играть, но киевляне является явным фаворитом в этой четверке полуфиналистов", – цитирует Буряка 1927.kiev.ua.

Напомним, в полуфинале Кубка Украины Динамо сыграет против Миная. В другом матче Мариуполь будет принимать Ворсклу.

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