В понедельник, 8 сентября, Динамо, провело спарринг с представителем Второй лиги – командой Лисное. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Лесное – 4:0

Голы: Ярмоленко, 14, 29, Вивчаренко, 51, Пихальнок, 60

Динамо вышло вперед еще до середины первого тайма – Буяльский выполнил подачу с углового с правого фланга, Караваев на ближней стойке переправил мяч на дальнюю, которую замкнул Ярмоленко. Вскоре Андрей оформил дубль, удвоив преимущество киевлян: Бражко со штрафного попал в стойку, сфера вылетела в поле, где первым на добивании был легенда "бело-синих".

После отдыха Динамо забило в третий раз. Ярмоленко классным пасом вразрез отдал на скандального дебютанта Бленуце, тот не стал бить, а отпасовал на Вивчаренко, который замкнул в пустые ворота. Массовую точку в матче поставил Пихальнок, который воспользовался передачей Бражка и попал в угол ворот из пределов штрафной.

К слову, кроме Бленуце за Динамо дебютировали Василий Буртник (вышел в старте), Алиу Тиаре и Шола Огундана (оба появились после перерыва). В составе Лесного выступали два бывших динамовца – Сергей Рыбалка и Денис Гармаш.

