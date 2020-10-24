"Настроение перед матчем у нас хорошее. Сейчас у команды насыщенный календарь: многие футболисты провели матчи за свои сборные, сыграли в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, а теперь нас ожидает игра чемпионата Украины. Готовимся к матчу с Александрией в обычном режиме и настраиваемся только побеждать.

Динамо – Александрия: Попов рассказал о настроении киевлян перед матчем УПЛ после поражения от Ювентуса

Они хорошо подготовлены физически, в составе этой команды достаточно атлетических футболистов. Неудивительно, что с этим соперником нам всегда трудно играть. Запомнилось, что они действуют организованно с первой до последней минуты, а еще александрийцы отличаются своими бойцовскими качествами. Поэтому мы настраиваемся очень серьезно, думаю, будет непростая игра.

Хотя наш соперник неуверенно начал нынешний сезон, одержав три победы и потерпев три поражения, считаю, эта команда способна бороться за еврокубковые места, и желаю им только удачи в этом. Тренер у них остался тот же, футболисты – тоже, поэтому, думаю, они не сильно поменяют свою игру", – цитирует Георгия Бущана официальный сайт Динамо.

Заметим, Динамо встретится с Александрией сегодня, 24 октября, в рамках 7-го тура УПЛ. Начало в 17:00.

Динамо – Александрия: анонс матча УПЛ