Защитник Динамо Александр Тымчик получил повреждение на тренировочных сборах в Австрии, из-за чего Александру Шовковскому пришлось экстренно искать замену.

Тымчик получил повреждение на сборах в Австрии, сообщает ТаТоТаке. Отмечается, что травма правого защитника не является серьезной, однако детали пока неизвестны.

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Шовковский нашел ему неожиданную альтернативу – Максим Брагару, который обычно выступает на позиции левого вингера, получил шанс в недавнем спарринге Динамо. Напомним, уже 22 июля киевляне проведут матч в рамках 2-го квалификационного раунда ЛЧ с победителем пары Жальгирис – Хамрун Спартанс.

К слову, Тымчик в прошлом сезоне провел 29 матчей за Динамо во всех соревнованиях, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи.

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