Руслан Ротань продолжает вести неравную борьбу с клубами перед стартом ОИ-2024 во Франции.

Динамо отпустит на Олимпиаду в Париж только двух игроков, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, клуб делегирует в олимпийскую сборную Украины Максима Брагару и Николая Михайленко. Отмечается, что Ротань понимает, что получить Владимира Бражко и Владислава Ваната шансов почти нет (из-за раннего участия Динамо в квалификации Лиги чемпионов).

Ввиду этого, наставник "олимпийцев" рассчитывал привлечь хотя бы еще двух подопечных Шовковского – вратаря Руслана Нещерета и вингера Назара Волошина. Отпустит ли их клуб – пока неизвестно.

Напомним, накануне стало известно, что Бенфика отказалась отпускать на Олимпиаду Анатолия Трубина.

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