Вингер киевлян Жерсон Родригес вышел сухим из воды после двух инцидентов, которые произошли в последнее время.

Руководство "бело-синих" не планирует штрафовать скандального 26-летнего люксембуржца после двух выходок, сообщает Meta-ratings.

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Сначала Жерсон не прибыл на презентацию новой формы от New Balance, сорвав съемки, а в матче против Зари (2:1) после замены взорвался эмоциями, ударив ногой в воду, стоявшую рядом с скамейкой запасных.

Напомним, контракт нападающего с Динамо рассчитан до лета 2024 года. В нынешней кампании Жерсон Родригес провел два матча, но без результативных действий.

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