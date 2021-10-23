Венесуэльский легионер Динамо Эрик Рамирес несмотря на поражение от Барселоны в Лиге чемпионов (0:1) счастлив от дебюта в сильнейшем евротурнире.

"Мы не сумели добиться результата в матче с Барселоной. Но в следующих играх он придет.

Як Супрязі увійти в історію ЛЧ: Луческу знайшли заміну в АПЛ, а Динамо падає все нижче – де прогрес?

Очень рад осуществлению моей детской мечты. Продолжение", – написал Рамирес на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо на выезде уступило Барселоне со счетом 0:1. Рамирес появился на поле на 85-й минуте, заменив Виталия Буяльского.

Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати