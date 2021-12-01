"Все очень интенсивно, и это мне действительно нравится. Я учусь каждый день. Это совсем другая культура, футбол, ориентированный на физическую силу. Я хочу этим наслаждаться все больше.

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Возможность выступить в Лиге чемпионов... Есть вещи, которые я никогда не забуду – сыграть против таких больших команд как Барселона, Бенфика, Бавария. Выйти на поле Камп Ноу было моей большой мечтой.

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Я переживаю очень важный момент в моей карьере и хочу наслаждаться им все больше", – сказал Витиньо в комментарии Lance.

Напомним, бразилец перебрался в Динамо 31 августа 2021 года из Атлетико Паранаэнсе за 6 млн евро. В текущем сезоне сыграл за "бело-синих" в 13 матчах, в которых забил 3 гола.

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