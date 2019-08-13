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Динамо разгромило юношескую сборную Беларуси в спарринге – Цитаишвили, Шапаренко и Сидклей отличились голами

14:19 132 Читати українською
Динамо разгромило юношескую сборную Беларуси в спарринге – Цитаишвили, Шапаренко и Сидклей отличились голами
Николай Шапаренко / Динамо

Динамо провело товарищеский поединок против сборной Беларуси U-19 в день матча против Брюгге (5:0).

Товарищеский поединок

Динамо – Беларусь U-19 – 5:0

Голы: Цитаишвили, 25 Сидклей, 38, Янаков, 80, Исаенко, 81, Шапаренко, 83

Состав Динамо: Малыш, Кузык, Романчук, Хондак, Сидклей, Кадири, Мащенко, Шапаренко, Надольский, Цитаишвили, Исаенко

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Динамо провело товарищеский поединок с юношеской сборной Беларуси. За киевлян в день матча против Брюгге сыграло немало игроков основной команды.

На 25 минуте игры Цитаишвили качнул защитника соперника и точно пробил в дальний угол ворот. Через 13 минут Сидклей сыграл в красивую стенку с Надольским, которая закончилась точным ударом бразильца.

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Во втором тайме команды долго не могли забить. На 80 минуте игры Янаков с дальнего угла штрафной сделал счет 3:0. А уже в следующей атаке почти аналогичным голом отметился Исаенко. Еще через несколько минут Кадири отдал шикарную передачу на Шапаренко, а тот поставил точку в матче обводным ударом.

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Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Беларусь Беларусь Феррейра Сидклей Феррейра Сидклей
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