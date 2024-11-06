Юношеская Лига УЕФА 2024/25, 2 раунд Пути чемпионов. Ответный матч

Марибор U-19 – Динамо U-19 – 1:3

Голы: Корен, 74 – Редушко, 45+1, Пономаренко, 46, 49

После короткой разведки мы увидели все то же, что и в первой игре. Сперва посыпались дальние удары, Ищенко на 15 минуте начал. Удивительно активным был Богдан Редушко, подавал без умолку. Впоследствии на 23-й Саленко, который вернулся в основу после травмы, блестяще принял, а затем едва заметным движением пяткой пробивал на стандарте. В какой-то момент начало казаться, что словенцы адаптировались к сопернику. Как будто уже и не позволяли того ливня моментов, который был на выезде.

Динамо чудом не одолело Марибор в матче Юношеской ЛЧ – голкипер соперника совершил 10 сейвов, расточительный легионер

Однако команде Костюка удалось таки расшатать соперника. Правда, перед тем Вячеслав Суркис выручил, когда Корен на 28 минуте выбежал практически один на один с центра поля. Отметим и работу центрбека Захарченко, который до последнего дышал в спину и не сбивал словенца. Саленко испытал реакцию Хандановича. Пономаренко накрутил защитника в штрафной, но дал в блок. Осипенко не попал в створ, как и Матвей в массированной атаке несколькими волнами.

Пономаренко снова не попал. Теперь уже с нескольких метров после прострела Осипенко. Саленко ворвался в штрафную, однако под острым углом не попал. Саленко испытал реакцию Хандановича. Пономаренко накрутил защитника в штрафной, но дал в блок. Осипенко не попал в створ. А на стартовой компенсированной к первому тайму минуте Саленко сместился слева, перевел в центр, партнеры довели на противоположный край, откуда Пономаренко прострелил на дальнюю штангу. Редушко по сути забивал в пустые ворота в эффектном падении.

А сразу после перерыва герои Динамо поменялись местами. Уже на 46-й Редушко продрался слева и прострелил, Пономаренко в касание прошил голкипера. Еще через 3 минуты все тот же левый вингер перевел направо, где Кремачанин разобрался на дриблинге и прострелил уже на пустые ворота. Пономаренко оформил молниеносный дубль. Редушко также мог забивать дважды, но его удар метров с 10 заблокировали. Кремчанин с нескольких метров не попал по мячу.

Правый вингер также очень хотел отличиться не только ассистом, но Ханданович, который совершил двойной сейв, был против. По сути контратаку 3 на 1 запорол Кремчанин, не определившись с решением.

Редушко с Осипенко упустили еще по моменту, а хозяева размочили счет на 79 минуте. Отличился Корен с паса Подлесника, пробив метров с 14. Осипенко потерял еще 3 момента за 4 минуты, дважды промазал сам, раз спас голкипер.

Пономаренко просто не попал, нашел каркас ворот и побеспокоил Хандановича. Особенно эффектным был момент после удара Саленко с паса Пашко. Матвей пытался подправить, по-хоккейному выставив клюшку, но стойка спасла Марибор от погрома. Динамо спокойно доказало свое преимущество и прошло дальше. В финале плей-офф чемпионов своих стран киевский клуб ждет победитель пары Дублин – 2 Коррику. Первый матч минимально выиграли косовары, но ирландцы имеют шанс взять реванш в 21:00.