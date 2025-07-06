Товарищеский матч 6 июля 2025 года

Динамо – Кишварда – 3:0

Голы: Ярмоленко, 16, Супряга, 40, Задорожный, 43

Динамо: Суркис (Нещерет, 46) – Гусев (Караваев, 29, обратная замена на 83), Биловар (Попов, 46), Дячук (Захарченко, 46), Волошин (Дубинчак, 46) – Шапаренко (Михайленко, 46), Пихаленок (Саленко, 46) – Ярмоленко (Торрес, 46), Осипенко (Буяльский, 46), Супряга (Кабаев, 46) – Задорожный (Пономаренко, 46)

Динамо после поражения от Кишварды на следующий день играет против той же команды уже несколько более интересными исполнителями. Изменение в стартовых составах. Супряга второй день подряд выходит в основе, Пономаренко сначала должен был сыграть с первых минут. Осипенко, брат жены Дениса Попова, несколько раз успешно действует и даже зарабатывает желтую для соперника. Ярмоленко разрезает на Алексея Гусева, но сын тренера-ассистента и легенды Динамо не сумел найти своим прострелом кого-то из партнеров.

Динамо – Кишварда: онлайн-трансляция матча киевлян – с Суркисом в воротах (видео)

Дячук и Осипенко классно выводят из-под прессинга, Волошин (ныне на позиции левого защитника) катит на ход. Супряга в темп на Задорожного, но форвард, который выделяется ростом не прошил голкипера. А там справа еще и Ярмоленко набегал. Супермомент теряет Динамо. Сын Григория Суркиса уверенно играет на выходе. Гусев-младший срывает атаку ценой первой желтой у киевлян. "Что за прием, Влад", – обращается помощник Шовковского у боковой. Но получилось очень неплохо: Пихаленок сразу же бросил на ход Волошину, тот отдал под удар Шапаренко – второй сейв кипера Кишварды на 14 минуте.

А это уже заслуженные аплодисменты. Ярмоленко забил после массированной атаки, стеночки с Пихаленком, попытки завести в ворота с пасом на Задорожного, подбором Гусева и ударом с лету после ошибки соперника. И снова Супряга классно открывается в позиции левого вингера. Владислав использовал пространство на контре и отдал Задорожному, но Федор долго решал и даже не пробил. Супряга начал выполнять рулетку Зидана в центре поля против двух соперников. Показалось, что Влада подбили ногой, но рефери дал продолжить игру, поэтому Алексей Гусев вынужден был срывать атаку в силовой борьбе с оппонентом. Арбитр считает, что этого достаточно для нарушения, а соответственно – второй желтой карточки.

Караваев заменил удаленного Гусева, ведь в товарняках на сборах в меньшинстве обычно позволяют не играть. А вот и натренированная возгласами тренеров попытка прессинга. Супряга дал активность, Пихаленок перехватил, едва не создали момент, пошла серия подач с угловых. И вот она вознаграждение! Супряга заслужил этот гол. Аж прокричался! Недобросовестные коллеги зачем-то рассказывают, что Супряга забил впервые с 2020 года. Неправда. Владислав забивал в спаррингах прошлых межсезонь таким клубам, как Петрокуб, Политехника Яссы, Вайле и Лион. Осипенко на грани фола остановил контратаку в зародыше. Шапаренко перевел диагональ, Ярмоленко покрутился на месте и выкатил на ход Караваеву, прострел которого замкнул Супряга. Очень интересная идея штаба с таким вот левым вингером, способным быть вторым форвардом.

А это не менее красиво было. Очередной роскошный перевод Шапаренко через полполя, Караваев на том же месте простреливает, 18-летний Задорожный забивает тоже. Второй лучший бомбардир УПЛ U-19 прошлого сезона искал свой гол через тернии. Федора подбадривали из-за боковой после упущенных возможностей, хотя была и критика: "Такое надо забивать". Гусев в роли спонтанного комментатора со всеми подсказками – это крутой бонус, который делает просмотр и без того зрелищной игры еще интереснее.

Кабаев и Дубинчак после замен выдали комбинацию из пляжного футбола. Вингер поднял, защитник сбросил головой на ход, сразу же удар – эффектно. Браво от тренеров заслужил и Торрес. Анхель смело взял на себя игру, проявил крутую скорость, но прошить вратаря с нулевого угла не сумел. Торрес на приеме пяточкой отдает и сразу же разворачивается, Михайленко решает пробить издали – не очень точно, но атака Динамо с размеренным перепасом длилась едва ли не 2 минут.

Очень мало моментов после перерыва, заметно значительно меньше наработанных связей. Тренирует Динамо выход из-под агрессивного прессинга через глубокие смещения Буяльского. Пономаренко дает много агрессии в единоборствах, но слишком эгоистичен впереди. Торрес несколько раз – просто вспышка молнии, интересный вингер. Соперники останавливают его скоростной дриблинг лишь ценой грубых фолов. Следующий матч предварительно запланирован на 10 июля. Соперником Динамо будет значительно более серьезный – датский Митьюлланд, который в напряженной борьбе уступил первое место Копенгагену. Начало в 17:00 по Киеву.