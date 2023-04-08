"Бело-синие" продолжают наблюдать за своими игроками, которые зажигают в других клубах.

Динамо рассматривает вариант возвращения полузащитника Сергея Булецы в летнее межсезонье, сообщает Sportarena.

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24-летний хавбек уже второй год выступает в аренде в Заре – соглашение с луганчанами действует до 30 июня 2023 года. Киевляне планируют пригласить игрока на летний подготовительный сбор.

Напомним, Булеца – воспитанник Динамо, однако за главную команду киевлян не сыграл ни одного матча. Выступал за молодежный состав "бело-синих", а с 2019 по 2021 гг. находился в аренде в СК Днепр-1. Провел 3 матча в составе сборной Украины.

В текущем сезоне в 19 матчах за Зарю забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Его контракт с Динамо действует до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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