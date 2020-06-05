Динамо рассматривает только двух кандидатов на замену Михайличенко

В случае отставки Алексея Михайличенко с поста главного тренера Динамо основными претендентами на эту вакансию станут Сергей Ребров и Юрий Семин.

Руководство Динамо рассматривает вариант с возвращением в тренерское кресло киевского клуба Сергея Реброва, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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Сейчас 46-летний украинский специалист вместе с Ференцварошем уверенно шагает за золотыми наградами чемпионата Венгрии. Вторым кандидатом на пост наставника "бело-синих" является экс-тренер Локомотива Юрий Семин, который может уже в третий раз возглавить Динамо.

По информации источника, пока оба наставника не получали конкретных предложений от киевского клуба. Напомним, действующим тренером столичной команды является Алексей Михайличенко.

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