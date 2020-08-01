Динамо рассматривает сразу четырех игроков из чемпионата Бразилии, – журналист

Киевский гранд заинтересовался четырьмя игроками из чемпионата Бразилии, сообщает местный журналист Густаво Оливейра в Twitter. Речь идет о Жане Пьерре (Гремио), Габриеле Менино (Палмейрас), Элинью (Сан-Паулу) и Маркиньосе (Атлетико Минейро).

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Пьер – 22-летний центрхав, в прошлом чемпионате Бразилии провел 10 матчей, отличился 3 голами. Его цена за Transfermarkt составляет 9 млн евро. 19-летний Менино также играет в центре поля, но может закрыть и правый фланг защиты. Только в этом году начал выступать за первую команду Палмейраса, сыграл 9 матчей в чемпионате Паулиста. Цена – 3,6 млн евро.

Элинью и Маркиньос – атакующие полузащитники, играют под нападающими или на флангах. Обоим по 20 лет, на профессиональном уровне провели два полных сезона. Цена таланта Сан-Паулу составляет 3,6 евро, а его сверстника из Атлетико Минейро – 5,4.

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