Динамо рассматривает кандидатуру лучшего бомбардира Десны, – ТаТоТаке

Динамо обратило внимание на одного из лучших форвардов текущего сезона УПЛ – Александра Филиппова из Десны.

"По моей информации, Филиппов рассматривается в Динамо как потенциальное усиление атаки. На мой взгляд, он сильнее Беседина и Соля, это вполне равноценная альтернатива для Русина.

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Думаю, у людей, которые принимают решения в Динамо, сейчас главный вопрос – поможет ли Филиппов в еврокубках, хватит ли ему класса? Ему будет 28 в этом году, это игрок из тех, которые "зажигаются" поздно. Игрок интенсивный, он играет на команду – это трудяга с определенным уровнем исполнительского мастерства", – рассказал ведущий шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Добавим, что Филлипов с 13 голами и 2 ассистами занимает вторую строчку списка бомбардиров УПЛ, уступая лишь Жуниору Мораесу из Шахтера. Форвард Десны дважды огорчил Динамо в трех очных матчах текущего чемпионата.

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