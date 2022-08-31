Журналист Игорь Бурбас рассказал интересный инсайд по поводу перестановок в Динамо перед закрытием трансферного окна.

Кроме предстоящего трансфера Кабаева, журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале сообщил о возможном подписании вингера с Ямайки.

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Потенциальный новичок выступает на правом фланге атаки и может стать заменой Цыганкову, которого в очередной раз отправляют из киевского Динамо в Европу. Следует отметить, что на позиции правого вингера в Динамо, кроме Цыганкова, может сыграть Караваев.

24-летнего Цыганкова Transfermarkt оценивает в 25 млн. Виктор сыграл в 4 матчах за Динамо в квалификации Лиги чемпионов, записав в свой актив гол и ассист.

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