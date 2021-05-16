Отныне на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского будет гибридный газон. Уже завершилась укладка синтетических волокон, после чего поле должны засеять новой травой. О состоянии работ рассказал заместитель директора арены Анатолий Колоша.

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"Для Европы это не новость. Когда я был на последнем семинаре в Нидерландах где-то года 4 назад, нам как раз демонстрировали это покрытие – Greenfield. Основа дернины будет обеспечивать прочность газона. Когда футболист будет делать подкат или другие жесткие выпады в этом поле, оно практически не будет повреждено. Повреждения могут быть, но незначительные. Это очень хорошо для безопасности футболистов во время игры. У нас был неприятный опыт, когда Олег Гусев получил тяжелую травму из-за того, что газон был сильно поврежден во время игры.

Процент этой искусственной травы будет минимальным, потому что если ее засыплют на 4 сантиметра, то останется буквально сантиметр. Это будет как дернина. А в основном будет трава, и от ее плотности и качества будет зависеть качество газона. Это поле будет обходиться недешево – где-то 50 тысяч евро в год без учета расходов на подогрев, освещение, воду, заработную плату работникам", – сказал Колоша.

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