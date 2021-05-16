Динамо рассекретило сумму, которая ежегодно требуется на содержание нового газона стадиона имени Лобановского
Киевский клуб завершил один из важнейших этапов модернизации футбольного поля. В прошлом сезоне на этой арене играли несколько клубов УПЛ.
Отныне на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского будет гибридный газон. Уже завершилась укладка синтетических волокон, после чего поле должны засеять новой травой. О состоянии работ рассказал заместитель директора арены Анатолий Колоша.
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"Для Европы это не новость. Когда я был на последнем семинаре в Нидерландах где-то года 4 назад, нам как раз демонстрировали это покрытие – Greenfield. Основа дернины будет обеспечивать прочность газона. Когда футболист будет делать подкат или другие жесткие выпады в этом поле, оно практически не будет повреждено. Повреждения могут быть, но незначительные. Это очень хорошо для безопасности футболистов во время игры. У нас был неприятный опыт, когда Олег Гусев получил тяжелую травму из-за того, что газон был сильно поврежден во время игры.
Процент этой искусственной травы будет минимальным, потому что если ее засыплют на 4 сантиметра, то останется буквально сантиметр. Это будет как дернина. А в основном будет трава, и от ее плотности и качества будет зависеть качество газона. Это поле будет обходиться недешево – где-то 50 тысяч евро в год без учета расходов на подогрев, освещение, воду, заработную плату работникам", – сказал Колоша.
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