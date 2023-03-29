"Игроки всегда настраиваются на матчи, проблем с этим нет. Просто мы не ожидали, что будет такой результат в чемпионате. Мы рассчитывали бороться за первое место, а получается, что в первой игре уступили, потом еще.

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Конечно, ты начинаешь думать, искать проблемы, их причины. Пытаешься это все исправить, но когда снова у тебя это не получается, то психологически чувствуешь себя не очень хорошо.

Мы хотим реабилитироваться за неудачи и постараться выжать максимум из всех оставшихся игр. Потому что у нас есть задача играть в еврокубках, попадать в Лигу чемпионов. Это главная задача, и за нее, по моему мнению, можно побороться", – цитирует Шепелева официальный сайт Динамо.

Напомним, после 18-ти туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет на четвертой строчке, отставая от лидера – Шахтера – на 9 очков. Свой следующий поединок подопечные Мирчи Луческу проведут в воскресенье, 2 апреля, против Львова. Начало встречи в 13:00.

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