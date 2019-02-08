Динамо расписало ничью с Мальме в предпоследнем матче киевлян на сборах в Испании

Киевский клуб разошелся миром с шведским Мальме в контрольном матче на сборах в Марбелье.

Товарищеский матч

Динамо – Мальме – 0:0

Игроки Динамо забили 3 крутых гола подряд со штрафных – такого не было за весь сезон, новое оружие Хацкевича

Киевское Динамо сыграло в безголевую ничью с Мальме в рамках подготовки команды ко второй части сезона на сборе в Испании. Поединок выдался не слишком щедрым на голевые моменты. На 21-й минуте Цыганков пробил из-за пределов штрафной – мимо. На 31-й минуте Виктор уже классно ассистировал Солю, который оказался на отличной ударной позиции, однако арбитр зафиксировал оффсайд.

После перерыва моментов в матче больше не стало. На 46-й минуте было опасно у ворот Бойко, но защитники ликвидировали угрозу. На экваторе

второго тайма Цыганков заработал опасный штрафной, Виктор взялся пробивать по воротам – мяч попал в стенку. Уже через минуту капитан Динамо мощно пробил, но удар удалось парировать гокиперу Мальме.

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В последние 25 минут Динамо значительно активизировалось в атаке. В частности, на поле появился второй нападающий Русин. На 80-й минуте Вербич имел возможность для взятия ворот, но не попал головой в ворота после навеса Кендзеры. Прекрасную возможность забить дебютный гол имел Соль, но он не сумел попасть в ворота с нескольких метров на последних минутах. В итоге поединок завершился со счетом 0:0.