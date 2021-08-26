Динамо раскрыло уход двух легионеров и судьбу Супряги – "подозрительная" фотосессия киевлян
Динамо провело традиционную предсезонную фотосессию, которая могла намекнуть на планы клуба до закрытия трансферного окна.
Для традиционного командного фото пригласили далеко не всех игроков, которые успели выйти на поле в текущем сезоне.
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В частности, не было Жерсона Родригеса и Сидклея. Динамо не предоставило официальных причин отсутствия двух легионеров, но именно их фамилии упоминались в контексте трансферов на выход. Родригеса сватали в итальянскую Салернитану, а Сидклея в греческий ПАОК. Зато Супряга и Шабанов фотографировались вместе с командой.
Напомним, Динамо набрало 13 очков в стартовых 5 турах УПЛ и вырвалось на вершину таблицы.
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Скрин с официального сайта Динамо: