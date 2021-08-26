Динамо провело традиционную предсезонную фотосессию, которая могла намекнуть на планы клуба до закрытия трансферного окна.

Для традиционного командного фото пригласили далеко не всех игроков, которые успели выйти на поле в текущем сезоне.

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В частности, не было Жерсона Родригеса и Сидклея. Динамо не предоставило официальных причин отсутствия двух легионеров, но именно их фамилии упоминались в контексте трансферов на выход. Родригеса сватали в итальянскую Салернитану, а Сидклея в греческий ПАОК. Зато Супряга и Шабанов фотографировались вместе с командой.

Напомним, Динамо набрало 13 очков в стартовых 5 турах УПЛ и вырвалось на вершину таблицы.

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Скрин с официального сайта Динамо: