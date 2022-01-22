Динамо проводит второй спарринг на сборах. Соперник – люксембургский Расинг Унион. Стартовые составы и онлайн-трансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Расинг Унион (Люксембург) стартует в 18:00. Это второй контрольный поединок киевлян на испанских сборах. Накануне подопечные Мирчи Луческу разгромили испанский Атлетико Пульпиленьо (4:0), забив все голы во втором тайме.

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Расинг Унион выступает в элитном дивизионе чемпионата Люксембурга. Клуб основан в 2005 году, высшее достижение – второе место и победа в Кубке страны. В свое время за Расинг выступал Жерсон Родригес (23 матча и 3 гола в сезоне 2016/17).

В текущем сезоне команда, возглавляемая 53-летним Жеффом Сайбене, занимает 5 место турнирной таблицы, отставая от лидера на 6 баллов. Чемпионат 2020/21 Расинг завершил на 4-й позиции, одержав путевку в квалификацию Лиги конференций, но сразу же вылетел.

Мирча Луческу существенно изменил стартовый состав по сравнению со вчерашним матчем. Первые минуты получил Георгий Бущан. Также в старте молодые Антон Боль и Константин Вивчаренко. Появился и Владислав Кулач, отдавший два ассиста в первом спарринге.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзёра, Боль, Шабанов, Вивчаренко – Сидорчук, Шапаренко, Гармаш – Цыганков, Вербич – Кулач.

Динамо – Расинг Унион: онлайн-видеотрансляция матча 22 01 2022